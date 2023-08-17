Поселок Днепряны в Херсонской области остался без газа из-за обстрелов ВСУ

Около 700 абонентов лишились газоснабжения, сообщили в администрации Новокаховского городского округа

ГЕНИЧЕСК, 17 августа. /ТАСС/. Поселок Днепряны на левом берегу Днепра в Херсонской области ночью остался без газа из-за массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила в четверг в своем Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.

"16 августа в 22:10 боевики ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в пгт. Днепряны. Удар пришелся по домам в районе ХПП и улице Новоодесской. В результате еще одного ночного обстрела со стороны ВСУ в 23:15 был перебит газопровод среднего давления в том же районе Днепрян", - говорится в сообщении.

Уточняется информация по пострадавшим. "В поселке перекрыто газоснабжение. Без газа остаются около 700 абонентов", - отметили в администрации.