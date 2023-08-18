Число подтопленных домов в Приморье уменьшилось до 241

Их максимальное количество наблюдалось в минувшие выходные и понедельник

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Количество частных и многоквартирных домов, подтопленных в Приморском крае в результате наводнения, сократилось с 302 до 241, из которых 40 - многоквартирные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

Максимальное количество подтопленных домов в Приморье наблюдалось в минувшие выходные и понедельник. Их общее число превышало 5 тысяч.

"Количество подтопленных многоквартирных домов на утро среды составляет 40, частных - 202. Также подтоплена 341 придомовая территория в 9 муниципальных округах. Больше всего подтопленных жилых домов в Спасском городском округе и в Октябрьском районе", - уточнили в министерстве.

Все еще отрезаны от дорожного сообщения три населенных пункта. В общей сложности на дорогах Приморского края остается шесть переливов в четырех муниципальных округах. При этом паводковая ситуация на реках края стабилизируется, на большинстве рек края наблюдается преимущественно спад уровня воды, наиболее интенсивный на реках южных и западных районов. Подъем воды дождевого паводка сохраняется в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении рек Большая Уссурка и Малиновка, здесь общая высота паводка составляет 1,8-4,0 м. Сохраняется подтопление пойм большинства рек края.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.