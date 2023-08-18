В Чурапчинском районе Якутии обнаружили останки древних животных

Среди них - кости носорога, волка, бизона, антилопы, рыси, мамонта, дикого оленя

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Научная экспедиция обнаружила в Якутии останки представителей древней фауны: кости носорога, волка, бизона, антилопы, рыси, мамонта, дикого оленя и другие, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В местности вдоль реки Хонду Чурапчинского улуса (района) экспедицией Академии наук республики обнаружены палеонтологические находки древнее периода позднего плейстоцена", - указано в сообщении со ссылкой на фонд первого президента республики Михаила Николаева, который финансирует проезд экспедиции.

Как отметил исследователь-инженер отдела мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Иннокентий Павлов, в том числе обнаружено много костей разных видов семейства мышиных.

"Что у нас здесь нового? У нас есть росомаха, рысь, бобр. Вот, например, бобра и рыси здесь, в средней Якутии, никогда не находили, мы первые нашли. Вот имеются здесь еще такие обломки, о которых мы пока боимся говорить, но, похоже, здесь мы еще нашли антилопу, которая жила в теплом климате до ледниковой эпохи", - процитировала пресс-служба научного сотрудника Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Александра Лаврова.

В будущем планируется расширить поиски, сообщил научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба. "Поскольку здесь много палеонтологического материала, который относится к эпохе плейстоцена, ко времени обитания древнего человека, то здесь наверняка есть место, где он конкретно жил. Такими дополнительными доказательствами к этому является найденный подъемный материал как каменное орудие, сделанное древним человеком, костяной очеп и часть костей", - сказал он.