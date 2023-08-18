Колыма представит свои флагманские инвестпроекты на "Улице Дальнего Востока" на ВЭФ

Экспозиция будет посвящена 70-летию региона

ТАСС, 18 августа. Власти Магаданской области представят ключевые инвестиционные проекты на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме. Экспозиция будет посвящена 70-летию региона, сообщается на сайте форума.

"Основной павильон Магаданской области будет состоять из трех зон. Первая - зона современного развития области - познакомит посетителей с перспективами развития региона, новыми инвестиционными проектами, строительством горнодобывающих предприятий, инфраструктурных объектов, завершая "городом будущего", - говорится в сообщении.

Вторая - это зона интерактивной карты, которая расскажет о транспортной инфраструктуре области, даст информацию по инвестиционным проектам и заповедным местам. В этой же зоне будет демонстрироваться художественная реконструкция промышленного освоения Колымы. Третья зона павильона продемонстрирует туристический потенциал.

"Сегодня формируется новый образ Магаданской области и Магадана как комфортной среды для жизни и работы, обеспеченной достойной заработной платой, современным жильем, общественными пространствами и необходимой социальной инфраструктурой. Гости региона по достоинству оценят возможности для активного, культурного и оздоровительного туризма", - процитировали в сообщении губернатора области Сергея Носова.

Со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщается, что павильон Колымы на форуме даст участникам возможность узнать о проектах разных сфер. "По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором в стране. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и Павлик. Но активно развиваются и другие направления экономики. Появляются новые проекты в сфере туризма: создается туристический комплекс на острове Завьялова, модернизируется санаторий "Талая". Постепенно улучшается городская среда в Магадане. Для этого дорабатывается в том числе и мастер-план города", - уточнил Трутнев.

О форуме

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор выставки "Улица Дальнего Востока" - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.