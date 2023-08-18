В Югре участников СВО, ставших инвалидами, будут поддерживать специальными сертификатами

Как сообщила пресс-служба региональной думы, такая мера поддержки будет способствовать улучшению качества жизни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ будет выдавать специальные сертификаты на приобретение инвалидных колясок с механическим приводом для участников специальной военной операции, получивших тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба думы Югры.

"Сегодня состоялось заседание правительства Югры. Принято решение установить дополнительную меру поддержки ветеранов боевых действий, получивших инвалидность вследствие военной травмы, - сертификат на приобретение технического средства реабилитации в виде транспортного средства с ручным управлением", - говорится в сообщении.

Травмированные участники СВО будут получать специальный сертификат, который позволит им выбрать необходимое техническое средство реабилитации и оплатить услуги по их ремонту. "Введение данной меры поддержки будет способствовать улучшению качества жизни инвалидов боевых действий, повышению их мобильности, возвращению к активному образу жизни, компенсации ограничения способности к самостоятельному передвижению, оказанию содействия в социальной реабилитации, в том числе психологической, профессиональной и трудовой", - добавили в региональном парламенте.