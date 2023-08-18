Авиарейсы из Красноярска в Хатангу откроются с 14 сентября

Полеты будут выполняться на самолете ATR-42

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа" с 14 сентября начнет перелеты по маршруту Красноярск - Хатанга на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Авиакомпания "КрасАвиа" открыла продажи на регулярный рейс в Хатангу. Полеты будут выполняться с 14 сентября по четвергам на самолете ATR-42, стоимость билета составит 19 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что из заполярной Хатанги "КрасАвиа" осуществляет вертолетные рейсы в поселки Таймыра, перевозя как грузы, так и пассажиров.

Хатанга - один за самых северных населенных пунктов региона, там проживают более 2 тыс. человек. Авиасообщение является единственным круглогодичным вариантом, чтобы добраться до этого населенного пункта, навигация водным путем действует месяц - с конца августа до конца сентября.

Авиакомпания "КрасАвиа" находится в собственности Красноярского края и занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север. Парк воздушных судов составляет 51 единицу авиационной техники - 25 самолетов (ATR 72-500, ATR 42-500, Ан-24, Ан-26, L-410, Як-42) и 26 вертолетов (Ми-8Т, Ми-8МТВ).