В Якутии начал работу первый в России оператор беспилотников "БАС"

Он будет заниматься мониторингом пожароопасной обстановки на территории республики

ТАСС, 18 августа. Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" приступил в Якутии к работе по мониторингу пожароопасной обстановки на территории республики. Об этом сообщается на сайте ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания).

"Первый в России оператор беспилотников с госучастием "БАС" приступил к своей первой коммерческой работе по мониторингу пожароопасной обстановки в Якутии для ГАУ "Якутлесресурс". <…> В рамках контракта в работах по мониторингу будет задействовано две бригады оператора, которые базируются в Олекминске и Усть-Мае, и два беспилотника с телевизионной съемкой производства "Ижевских беспилотных систем", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее в 2023 году оператор беспилотников "БАС" провел пилотные испытания в Томпонском районе Якутии, в рамках которых испытывалась и была подтверждена эффективность применения дронов в регионе для проведения работ по мониторингу территорий, включая пожароопасные точки, в разных климатических условиях.

ООО "БАС" создано ГТЛК совместно с Фондом национальной технологической инициативы в 2022 году и призван стать локомотивом отечественного рынка беспилотной авиации.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В регионе действует режим ЧС регионального уровня, также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро пятницы, в Якутии действуют 46 лесных пожаров на общей площади 208 974,5 га, 1 ландшафтный пожар на площади 368 га. За прошедшие сутки потушено 8 лесных пожаров на площади 7 343 га. К тушению привлечено 1,2 тыс. сотрудников лесопожарных формирований и задействовано 32 единицы спецтехники. Также 9 самолетов Ан-2 и Cessna находятся на авиапатрулировании, 7 вертолетов Ми-8 - на тушении.