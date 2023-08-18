АСИ заявило, что Новосибирск готов стать пилотом в переформатировании творческих индустрий

Стандарт развития креативных индустрий будет включать как минимум три положения

ТАСС, 18 августа. Новосибирск выразил желание стать пилотным городом для переформатирования работы творческих индустрий. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"На примере Новосибирска, который уже выразил готовность стать пилотным городом по переформатированию работы творческих индустрий, планируется показать, какие эффекты может получить регион, если будет "нанимать креативный сектор", - говорится в сообщении.

По словам директора центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, стандарт развития креативных индустрий будет включать как минимум три положения: наличие приоритетных для региона направлений в креативных индустриях, выстроенную работу местной власти с представителями креативного сектора, поддержку креативных кластеров. Эти положения АСИ протестирует в нескольких пилотных регионах.

Отмечается, что главные для себя направления творческих индустрий субъекты определят на основе анализа текущего положения и перспектив развития креативной экономики. Так, в Хабаровском крае это может быть анимация, в Калининградской области - игровая разработка, в Ивановской - мода.

Кроме того, АСИ предложит модель работы сети креативных кластеров, которая позволит таким площадкам рассчитывать на государственную поддержку. "Вся эта совокупность активностей даст возможность регионам начать зарабатывать на креативном секторе. Будут сформированы разные сценарии, которые мы предложим для разных задач региона", - приводятся слова Черкес-заде.

Ранее президент Владимир Путин поручил АСИ совместно с губернаторами и главами разработать на основе лучших практик субъектов РФ региональный стандарт развития креативных индустрий, а также мер их поддержки. Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" 30 мая.