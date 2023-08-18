Чукотка будет применять проекты АСИ для улучшения экологии

Регион уже присоединился к Всероссийской программе по адаптации к изменениям климата

ТАСС, 18 августа. Чукотский автономный округ намерен применять проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ) для улучшения экологии и адаптации к изменениям климата. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

Соответствующее соглашение подписали врио губернатора региона Владислав Кузнецов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Для нас экологическая повестка крайне важна, в регионе было много мощностей, которые работали на угле. Сейчас мы идем к чистой энергетике, тем не менее, ряд котельных, предприятий, использующих такие виды топлива, у нас остаются. Поэтому для нас важны компетенции, носителями которых является Агентство стратегических инициатив в этой сфере, интересны проекты других регионов со схожими рисками. Мы бы хотели применять эти проекты на Чукотке, чтобы экология Арктики становилась еще чище", - цитирует пресс-служба Кузнецова.

Отмечается, что одним из основных направлений сотрудничества станет Национальная экологическая инициатива АСИ. Регион уже присоединился к Всероссийской программе по адаптации к изменениям климата, которая предполагает изучение лучшего международного и российского опыта в этом направлении, а также разработку конкретных адаптационных проектов.

Также подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в установлении и укреплении межрегиональных связей. Запланирована работа по созданию комфортной городской среды, формированию проектов для раскрытия потенциала детей и молодежи. "Агентство предоставит региону экспертизу по широкому кругу вопросов - начиная от работы с инвестиционными проектами, упаковки таких проектов до вопросов, касающихся социального развития, доступной медицинской помощи, образования, то есть всего, что влияет на повышение качества жизни граждан", - цитирует пресс-служба слова Чупшевой.