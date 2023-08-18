В Крыму опровергли информацию о воздушной тревоге на Крымском мосту

Советник главы республики Олег Крючков назвал это сообщение украинским вбросом и фейком

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Крыма опровергли информацию о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это информационный вброс со стороны Украины, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк", - написал он.

Крючков призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что жителям региона приходят сообщения якобы от Оперативного штаба республики о воздушной тревоге на Крымском мосту и закрытии проезда.