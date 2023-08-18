В Томской области в двух детских лагерях появятся новые корпуса

Каждый из них рассчитан на 50 детей

ТОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Новые жилые корпуса появятся в двух детских летних лагерях в Томской области. Каждый из них рассчитан на 50 детей, общая стоимость инвестиций составит около 95 млн рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"По проекту планируется в детском лагере "Огонек" (с. Богашево) и северском лагере "Березка" в 2024 году возвести и оборудовать два новых благоустроенных модульных жилых корпуса, каждый на 50 детей, а также обустроить прилегающую территорию", - сказано в сообщении.

На это регион получил субсидию от Минпросвещения России в размере 53,2 млн рублей. Общая стоимость проекта с учетом софинансирования из областного и муниципальных бюджетов составит порядка 95 млн рублей.