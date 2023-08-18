В Прикамье будут реализованы не все кинопроекты, отобранные для съемок в 2023 году

Министр культуры региона Алла Платонова отметила, что сейчас наблюдается рост количества съемочных групп, заинтересованных в съемках на территории края

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Не все 15 кинопроектов, отобранных Пермской кинокомиссией для съемок в Прикамье в 2023 году, будут реализованы. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в кулуарах Всероссийского форума "Лидеры креативных индустрий", который проходит в столице региона.

"Осенью будет вторая комиссия, тогда мы увидим, [сколько фильмов будет снято]. Первая комиссия была в феврале, первоначальный отбор - это 15 лент. Мы знаем, что у некоторых возникли сложности, но, на самом деле, для нас 15 лент сейчас многовато по нагрузке на бюджет. Поэтому для нас не критично, если их будет меньше", - рассказала Платонова.

Ранее министр сообщала, что в 2023 году на рибейт заявились 15 кинопроектов. По ее словам, сейчас наблюдается рост количества съемочных групп, заинтересованных в съемках на территории Пермского края. В 2022 году в регионе проходили съемки шести фильмов и одного мультфильма.

С 2019 года в Пермском крае действует механизм рибейта, когда кинокомпании могут получить возврат части потраченных в ходе съемок на территории Прикамья средств. По данным Минкультуры региона, в 2022 году сумма возврата кинокомпаниям составила более 34 млн рублей, а в 2021 году - чуть менее 22 млн рублей. Так, рибейт получили фильмы "По щучьему велению", "Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2", "Она танцует", "Фрау" и "Чувства Анны".

О форуме

Всероссийский форум "Лидеры креативных индустрий" проходит в Перми в рамках празднования 300-летия города с 18 по 19 августа. В мероприятии принимают участие гендиректор телевизионного творческого объединения "АМИК" Александр Масляков-младший, депутат Госдумы РФ и продюсер Сангаджи Тарбаев и другие ведущие специалисты креативной индустрии. Мероприятие стало площадкой для неформального диалога между представителями власти, топ-менеджерами, инвесторами и креативными предпринимателями.

Деловая программа форума разделена на три трека: Mainstage, "Россия креативная" и "Пермь-300+". В направлении Mainstage проходят выступления основных спикеров: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Александра Маслякова-младшего, Сангаджи Тарбаева. "Россия креативная" посвящена федеральным и региональным креативным кейсам. А на треке "Пермь-300+" обсуждается наследие юбилея, влияние мероприятий 300-летия на креативную индустрию и будущее проекта. Также в рамках форума 19 августа состоится Летний кубок КВН.

Организатором форума выступает АНО "Агентство новых технологий" при поддержке правительства Пермского края.