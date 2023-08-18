На Урале прогнозируют похолодание, дожди и грозы

Порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Дожди, грозы и сильные порывы ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшие два дня. В большинстве регионов синоптики прогнозируют ощутимое похолодание, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Летнее тепло пойдет на спад. В течение 19 августа атмосферный фронт, наступая с севера, пересечет Свердловскую область, Пермский край от северных границ до южных и вступит на территорию Южного Урала. Ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с. Ближайшей ночью прохладу почувствуют жители севера территорий, температура около 10 градусов, днем уже и в южных районах Свердловской области будет свежее, чем сегодня: 20-25 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Свердловской области в выходные похолодает до 17 градусов, ожидаются дожди, туманы, грозы и порывы ветра до 15 м/с. В Челябинской области похолодает лишь до плюс 20-25 градусов, ожидаются грозы, дожди и туманы, порывы ветра достигнут 14 м/с. В выходные в Курганской области также ожидаются грозы, кратковременные дожди и порывы ветра до 13 м/с.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, похолодает до плюс 16-21 днем возможны грозы с порывами ветра до 15-17 м/с, кратковременные дожди. В Югре похолодание будет более ощутимым: с плюс 24 в субботу, до плюс 14-19 градусов в воскресенье, местами грозы, дожди. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа похолодает до плюс 12-17 градусов, возможны дожди и сильные порывы ветра до 20 м/с.