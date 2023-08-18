В Липецкой области отремонтировали центр реабилитации

Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, максимальное внимание было уделено функциональности и безопасности

ЛИПЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области отремонтировали по нацпроекту "Демография" Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор". Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов, также продемонстрировавший фотографии интерьера комплекса, расположенного в областном центре.

"Современный ремонт, новая мебель, сантехника, но главное - человеку с любыми ограничениями по здоровью будет здесь комфортно", - написал Артамонов, заметив, что всего в корпусе будет 74 одноместных номера с удобствами.

По словам губернатора, максимальное внимание было уделено функциональности и безопасности. В частности, к корпусу пристроили два лифта, дополнительную пожарную лестницу, обновили систему пожаротушения и видеонаблюдения. "Здесь будет внедрена система "Умный дом" с возможностью вызвать медицинского сотрудника голосом, открывать и закрывать окно в комнате", - рассказал Артамонов, подчеркнув, что реконструкция велась в том числе на средства из бюджета области.