В заказнике в Петербурге впервые построят переходы для мигрирующих жаб

Их установят на территории "Сестрорецкого болота"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Пять подземных переходов через автомобильную дорогу на территории заказника "Сестрорецкое болото" в Санкт-Петербурге планируют впервые построить для спасения мигрирующих серых жаб. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела по животному миру комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Николай Ахматович.

"На отрезке дороги на Глухое озеро, где происходит наиболее массовая миграция серых жаб, предлагается установить пять переходов. <…> Такое решение у нас впервые, апробируем экодуки в этом заказнике", - сказал специалист.

Переходами станут трубы диаметром 80 см. Длина отбойника, в который будут упираться земноводные, чтобы повернуть к трубопереходу, составит 700 м.

"Серые жабы будут идти в сторону озера, упираться в стенку и, перемещаясь вдоль этой стенки в каком-либо из направлений, они рано или поздно найдут возможность переместиться уже по трубопереезду", - объяснил Ахматович.

Он отметил, что точные сроки появления переходов определяются. Специалисты надеются, что к следующей миграции их могут начать устанавливать. Обычно во время перемещений земноводных привлекали волонтеров, устанавливали временные сетчатые заграждения.

"Мы не будем непосредственно исполнителями этих работ. Мы лишь дали исходные сведения, описали текущую ситуацию. <…> Надеемся, что сроки вряд ли будут затянуты. На месте уже побывали председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры, глава Курортного района. Они пообещали, что уже может быть даже в следующем году такие сооружения появятся. Уже к следующей миграции, мы надеемся, жабы будут спасены", - сказал эксперт.

О популяции в заказнике

Начальник отдела сообщил, что точный масштаб популяции этих земноводных в заказнике "Сестрорецкое болото" оценить трудно. Однако по плотности она самая многочисленная, несмотря на то, что серых жаб можно встретить примерно на 10 из 17 особо охраняемых природных территорий города.

Заказник "Сестрорецкое болото" - самая крупная особо охраняемая природная территория в Петербурге, ее площадь составляет 1 877 га. В него входит болотная система, возраст которой около 8 тыс. лет. Освоение этих территорий началось примерно 3 тыс. лет назад. Единственным вмешательством человека в природный комплекс считается затопление южной части болот в XVIII веке при заполнении водохранилища. В заказнике встречаются редкие и охраняемые виды растений и животных.