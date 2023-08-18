В Бердянске планируют создать молодежный центр по примеру "Тавриды. Арт"

По словам заместителя министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области Вероники Аксютиной, за время нахождения региона в составе РФ молодежь вышла на тот же уровень, как и соседние субъекты

СУДАК, 18 августа. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр по примеру "Тавриды. Арт" планируют создать в Бердянске, сообщила журналистам на площадке форума "Таврида. Арт" заместитель министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области Вероника Аксютина.

"Мы продолжаем нашу образовательную программу, итогом которой будет разработка концепции многофункционального молодежного центра, который начнут создавать уже в этом году на территории базы в городе Бердянске. <…> Центр компетенций "Маяк" в городе Бердянске на берегу Азовского моря как раз станет точкой притяжения для молодежи из всех четырех новых субъектов", - сказала Аксютина.

Она подчеркнула, что будущий центр станет практически такой же площадкой, как "Таврида", мастерская управления "Сенеж" или центр знаний "Машук". По словам Аксютиной, за время нахождения Запорожской области в составе РФ молодежь региона вышла на тот же уровень, как и соседние субъекты, а участие молодежи из новых регионов в подобных всероссийских, а зачастую и международных мероприятиях - "лучший инструмент" их интеграции в общее социокультурное пространство.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида. Арт" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт. Молодость" и фестиваль достижений российской науки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.