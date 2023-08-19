В Приморье открылся фестиваль "Море, камбала!"

Рестораторы и ремесленники со всего региона представили на площадке тематические блюда и сувениры

НАХОДКА, 19 августа. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Море, камбала!" проходит на городском пляже Рица в Находке (Приморский край). Рестораторы и ремесленники со всего региона представили на площадке тематические блюда и сувениры, сообщает корреспондент ТАСС.

Гости мероприятия могут попробовать попкорн из филе камбалы с рисом и кисло-сладким соусом, продегустировать картофельные дольки с жареной камбалой, приобрести выпечку с рыбой. Шеф-повара приморских ресторанов весь день будут проводить мастер-классы, на которых они поделятся секретами приготовления морских деликатесов. Ремесленники представили на ярмарке сувениры в виде морских обитателей. Так, домашняя мастерская "Борода из ваты" предлагает участникам мероприятия разноцветные керамические броши ручной работы, выполненные в виде камбалы.

"Мы - домашняя мастерская из Находки, но активно участвуем в мероприятиях по всему Приморью, потому что это интересно. Конечно, мы всегда стараемся представить не только основной ассортимент (елочные игрушки из ваты и украшения ручной работы), но и тематические сувениры. Сегодня это броши", - сообщила ТАСС помощник мастера, возрождающего в регионе утраченную традицию изготовления елочных игрушек.

Для детей разных возрастов на фестивале организованы мастер-классы по изготовлению брелоков, браслетов и наклеек с изображениями морских животных. Участники могут сделать аквагрим, расписать магнит в виде камбалы или слепить рыбу из глины. А для самых активных жителей и гостей края на пляже пройдут соревнования по гребле на каяках.

Фестиваль "Море, камбала!" проходит в рамках проекта "Сезонные праздники", организаторами которого выступают региональное агентство по туризму и Туристско-информационный центр Приморского края.