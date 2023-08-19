В Хабаровске прошел фестиваль корейской культуры

Он посвящен Дню победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль корейской культуры, посвященный Дню победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова, прошел в Хабаровске, объединив порядка 4 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.

Организаторами выступили краевой центр гражданских инициатив, Ассамблея народов Хабаровского края, Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Фестиваль проводится с 2004 года.

"В этом мероприятии традиционно принимают участие корейцы, в том числе российские, среди гостей фестиваля - представители национально-культурных объединений и общественность региональной столицы", - сказали в комитете.

Особое внимание во время фестиваля уделяется вкладу советских военнослужащих в освобождение Корейского полуострова и окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Ранее был выпущен фильм в рамках мероприятия, рассказывающий в том числе о 88-й интернациональной бригаде, дислоцировавшейся в селе Вятское.

Основная программа фестиваля развернулась на набережной Амура в центре Хабаровска. Для собравшихся провели концерт, конкурс национальной кухни и кулинарные мастер-классы по приготовлению кимчи и пятиметрового ким-паба. Также состоялся конкурс национальной одежды, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, традиционные корейские игры. Во время фестиваля были организованы выставки о прошлом российских корейцев, также провели викторину об истории Кореи с призами.

Мероприятие, как отметили в комитете, способствует укреплению гражданского единства, самосознания и сохранения самобытности многонационального народа России.