В Бурятии заявили, что Международный буддийский форум в РФ станет постоянным мероприятием

По словам главы региона Алексея Цыденова, власти республики понимают, что в стране есть и другие буддийские территории, которые также могут претендовать на право проведения международного мероприятия

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Международный буддийский форум в России, который впервые проходит в Улан-Удэ, станет постоянным мероприятием и будет проводиться регулярно. Об этом журналистам заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Форум будет проводиться на постоянной основе. Регулярность - ежегодно, допустим, или раз в два года. <...> Форум должен иметь [смысловое] содержание, эффективность. От этого зависит [частота проведения форума]. Пока мы склоняемся к ежегодному", - сказал Цыденов в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он отметил, что Бурятия готова стать постоянным местом для проведения форума, но поскольку это общероссийское мероприятие, власти региона понимают, что в России есть и другие буддийские территории, которые также могут претендовать на право проведения международного мероприятия.

Руководитель Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов напомнил, что Бурятия является крупнейшим центром российского буддизма. "Прекрасно, что именно отсюда начинается форум. Очень важно, чтобы каждый форум делал еще один шаг в развитии буддийских исследований и буддизма как такового", - сказал он.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Всего более 80 иностранных участников, среди них - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.