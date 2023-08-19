Между Казанью и Кировом началось авиасообщение частотой три рейса в неделю

Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что расписание рейсов оптимальное и для бизнеса, и для туристов

ТАСС, 19 августа. Казань и Киров связало авиасообщение частотой три рейса в неделю, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Стартовало регулярное авиасообщение между Кировом и Казанью. Ранее мы договорились о полетах с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Теперь по вторникам, пятницам и воскресеньям можно быстро и комфортно добраться до важного экономического и культурного центра Поволжья и обратно. Расписание оптимальное и для бизнеса, и для туристов", - написал Соколов.