19 августа, 07:08

Между Казанью и Кировом началось авиасообщение частотой три рейса в неделю

Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что расписание рейсов оптимальное и для бизнеса, и для туристов

ТАСС, 19 августа. Казань и Киров связало авиасообщение частотой три рейса в неделю, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Стартовало регулярное авиасообщение между Кировом и Казанью. Ранее мы договорились о полетах с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Теперь по вторникам, пятницам и воскресеньям можно быстро и комфортно добраться до важного экономического и культурного центра Поволжья и обратно. Расписание оптимальное и для бизнеса, и для туристов", - написал Соколов. 

Теги:
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанКировская областьСоколов, Александр Валентинович
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