В Перми стартовал фестиваль экстрима под классическую музыку "Ведем себя культурно"

Мероприятие проходит в рамках большого летнего фестиваля "Город встреч" - флагманского события празднования 300-летия столицы Прикамья

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Фестиваль экстремального спорта под классическую музыку "Ведем себя культурно" стартовал в Перми. Мероприятие проходит в рамках большого летнего фестиваля "Город встреч" - флагманского события празднования 300-летия столицы Прикамья, сообщает корреспондент ТАСС.

"Проект "Ведем себя культурно" подчеркивает статус Перми, как города продвинутой молодежи, но вместе с тем, и известным на весь мир музыкальным искусством. Сочетание классической музыки и экстремального спорта необычно, но в Перми все реально", - сказала зампредседатель регионального оргкомитета "Пермь-300", генеральный продюсер фестиваля "Город встреч" Наталья Галкина.

Фестиваль "Ведем себя культурно" проходит в Перми с 19 по 20 августа на городской эспланаде у здания академического Театра-Театра. Для экстрим-чемпионата здесь построена "Царь-рампа" - большая полутруба, позволяющая набирать скорость и подниматься в воздух на колесных средствах передвижения. "Царь-рампа" была создана специально к юбилею Перми по разработке конструкторского бюро компании XSA Ramps. Ее площадь составляет 400 кв. метров. По словам организаторов мероприятия, это первая в России мобильная конструкция такого размера.

На "Царь-рампе" проходят соревнования спортсменов на трюковых самокатах. 20 августа, во второй день проекта, за призы турнира будут бороться сильнейшие российские спортсмены, выступающие на BMX - специальных трюковых велосипедах. В частности, здесь представят свои номера участники Олимпийских игр в Токио шестикратный чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы Ирек Ризаев и бронзовый призер чемпионата Европы Константин Андреев, тренер сборной Китая по экстрим-спорту 2019 "Sichuan team", двукратный победитель соревнований класса "UCI C1" China Никита Паустян и мастер спорта, член олимпийской сборной Бразилии Жаром Оливейра, а также другие титулованные спортсмены.

20 августа также пройдут показательные выступления спортсменов. Они состоятся под музыку в исполнении Народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева. В программе - произведения Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига. Предшествовать выступлению Мацуева будет программа, которую исполнит 12-летний прикамец, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, Фонда Сергея Рахманинова и благотворительного фонда "Новые имена" им. Иветты Вороновой Лев Бакиров. Юный пианист исполнит музыку Сен-Санса, Рахманинова, Шостаковича и Моцарта.

Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня с необычного концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. Всего в ходе летнего фестиваля "Город встреч" в столице Прикамья состоится восемь ключевых событий в разнообразных творческих направлениях - от балета, оперы, джаза и эстрады до хип-хопа, рока и фолк-музыки. Завершится "Город встреч" 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми "Ночь рождения города".