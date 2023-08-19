В Томской области стартовал фестиваль народных ремесел "Праздник топора"

На праздник приехали мастера из Беларуси, Кубы, Китая, Ирана, Казахстана, Монголии, Киргизии, Турции и России

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Мастера из 47 регионов России и восьми зарубежных стран участвуют в конкурсе на Международном фестивале народных ремесел "Праздник топора", который проходит под Томском. Об этом сообщил во время открытия фестиваля губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Сегодня 47 регионов, восемь стран здесь на площадке. Сегодня [собрались] тысячи и тысячи людей, приезжающих из разных регионов и областей для того, чтобы быть вместе", - сказал на открытии Мазур.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации, на праздник приехали мастера из Беларуси, Кубы, Китая, Ирана, Казахстана, Монголии, Киргизии, Турции и России. В конкурсах соревнуются почти 200 человек. Больше всего мастеров традиционно заявились на конкурс плотников "Деревянное мастерство", в нем участвуют 90 мастеров. Помимо этого, на фестивале проходят конкурсы кузнецов, керамистов и берестянщиков.

Международный фестиваль народных ремесел "Праздник топора" ежегодно проходит на территории сельского парка "Околица" (Томский район, село Зоркальцево). Он направлен на сохранение устойчивых традиций деревянного зодчества и народных ремесел. Это один из крупнейших фестивалей в регионе.