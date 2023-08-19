В России предложили создать виртуальный музей буддийского искусства

Директор национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева отметила, что создание виртуального музея необходимо для сохранения памятников буддийского искусства, а цифровое решение сделает их доступными для верующих и исследователей по всему миру

УЛАН-УДЭ, 19 августа. Виртуальный музей, где будут представлены памятники буддийского искусства из России, Индии и Монголии, планируется создать для сохранения культурного наследия этой религии. Об этом по итогам первого Международного буддийского форума сообщила директор национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева.

"Все (участники дискуссии - прим. ТАСС) признали важным сохранение буддийского наследия, памятников по всему миру. <...> Это и архитектурные памятники, и коллекции музеев. Необходимо создать международный координационный научно-исследовательских центр по изучению буддийского наследия и проработать создание виртуального музея, где были бы размещены коллекции России, Монголии и Индии. Исследователи из Индии горячо поддержали эту идею", - сказала Бороноева.

Она подчеркнула, что создание виртуального музея необходимо для сохранения памятников буддийского искусства, а цифровое решение сделает их доступными для верующих и исследователей по всему миру.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходил в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвовали гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Организаторами форума выступили Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.