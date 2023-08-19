На Чукотке подготовили пятилетний план по закупке техники оленеводам и морским зверобоям

Финансировать закупку всего необходимого планируется из средств фонда поддержки оленеводов и морзверобоев, который заработает в октябре

ТАСС, 19 августа. Власти Чукотского автономного округа подготовили план на пять лет по приобретению техники и одежды для общин оленеводов и морских зверобоев региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Владислав Кузнецов.

"Правительство округа готово оказывать всю возможную поддержку - мы понимаем, насколько для нас важны традиционные отрасли хозяйства. Подготовили конкретный план на пять лет по приобретению техники, спецодежды, транспорта для общин морзверобоев и оленеводов. Сформированы два списка того, что нужно купить: один для оленеводов, второй - для морских охотников. Закупки начнем в этом году", - написал Кузнецов.

Он добавил, что финансировать закупку всего необходимого планируется из средств фонда поддержки оленеводов и морзверобоев, который заработает в октябре.

"В 2023-2025 годах приобретем все, в чем есть самая острая необходимость: для оленеводческих хозяйств - это снегоболотоходы, тракторы-болотоходы, снегоходы с нартами, для морзверобоев - лодочные моторы, комплекты спасательных и сигнальных средств для маломерных судов. При этом в 2024 году купим полные комплекты зимней, летней и демисезонной одежды и обуви. В 2026-2028 гг. планируем закупить автомобили, включая грузовые, квадроциклы, морзверобойные лодки, алюминиевый катер, другую технику и транспорт", - уточнил Кузнецов.