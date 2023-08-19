В Оренбургской области развернули флаг России рекордной длины

Результат официально зафиксирован и будет внесен в Книгу рекордов

ТАСС, 19 августа. Рекорд России установлен в Оренбургской области в честь Дня Государственного флага. В Подгородней Покровке развернут триколор длиной 1 588 м и шириной 4,5 м, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Оренбуржье в честь Дня Государственного флага России установлен рекорд страны: развернут триколор длиной 1 588 м и шириной 4,5 м. Событие состоялось сегодня, 19 августа, в Подгородней Покровке Оренбургского района. В нем приняли участие более 3 000 человек. Самый длинный государственный флаг украсил улицу с символическим именем - Российская", - говорится в сообщении.

Результат официально зафиксирован и будет внесен в Книгу рекордов России. Прежний рекорд принадлежал Самарской области, где в 2019 году жители развернули флаг длиной более 1 км.