Якутские студии планируют снять картины о специальной военной операции

Ghоекты находятся в подготовительном периоде

ТАСС, 19 августа. Якутские студии планируют снять фильмы по теме специальной военной операции (СВО), проекты находятся в подготовительном периоде. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Якутия занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по производству и выпуску фильмов. Доля якутского кино в республиканском кинопрокате составляет 34%, их кассовые сборы в 2022 году составили 73 млн рублей.

"Несколько якутских студий строят планы по съемкам фильмов по теме СВО. Их проекты сейчас в подготовительном периоде. Ребята пишут сценарии, ищут инвестиции, собирают творческие команды", - сказал Николаев.

Он отметил, что в регионе создаются условия для развития индустрии кино. Так, с прошлого года в Якутске работает креативный кластер "Квартал труда". "Квартал Труда" - первый креативный кластер в нашей стране с преференциями ТОР. "Благодаря этому его резиденты получают существенные налоговые льготы, льготы по страховым взносам и административную поддержку. <...>Также для дальнейшего роста киноиндустрии планируется создание первого на Дальнем Востоке многофункционального кинопавильона полного цикла", - добавил он.

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Также в республике ежегодно с 2020 года проходит конкурсный отбор, по итогам которого предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства.

17 августа президент России поручил правительству РФ и властям Якутии обеспечить строительство кинопавильона в Якутске. В тексте поручения пояснялось, что при проработке вопроса кабмину и властям республики необходимо рассмотреть возможность использования механизмов дальневосточной концессии.

О кинопавильоне

Многофункциональный кинопавильон планируется построить в Якутске в 2026 году благодаря механизму дальневосточной концессии, он станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. Проект включает территории для съемок, студии звукозаписи, монтажа, цветокоррекции, визуальных эффектов, залы для виртуальных съемок. Это даст возможность снимать фильмы круглый год, создавать разнообразные локации для съемок.