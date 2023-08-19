Креативные проекты в Свердловской области в 2023 году получат поддержку на 9,7 млн рублей

Всего их получат 13 проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства по итогам 2023 года направит на мероприятия в креативных кластерах региона не менее 9,7 млн рублей. Всего их получат 13 проектов, сообщил ТАСС директор фонда Валерий Пиличев.

В декабре 2022 года Пиличев сообщал ТАСС, что в следующем году фонд впервые окажет безвозмездную финансовую помощь креативным проектам региона.

"На поддержку фестивалей и мероприятий в креативных кластерах региона, а также на другие творческие проекты в креативном кластере "Домна" планируется направить в 2023 году 8 млн рублей из внебюджетных источников и 1,7 млн рублей из областного бюджета", - сказал Пиличев.

В результате конкурсного отбора право на поддержку фонда получили 13 проектов, из них 8 заявлены на площадке креативного кластера "Домна" в Екатеринбурге. Это фестивали, форумы и просветительские проекты. Как уточнили ТАСС в фонде, при его поддержке в креативных кластерах в Свердловской области, в частности, прошел фолк-фестиваль "Веселые холмы" в Арт-резиденции в городе Черноисточинске, фестиваль "Узелки" в креативном кластере на Арамильской суконной фабрике, проект обучения различным дисциплинам детей с ОВЗ "Напоказ" в креативном кластере "SAMORO.doc" в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге поддержку получил лекторий "Чеснок" - просветительский проект для горожан, форум "Метавселенная как новая реальность", а также творческий проект с участием известных артистов театра и кино.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством региона для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса. Поддержка креативной индустрии в регионе реализуется при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.