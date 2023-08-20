Заявку Приморья на новые меры поддержки после паводка рассмотрят в приоритетном порядке

В крае работают комиссии по оценке ущерба

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заявка Приморского края на дополнительные меры поддержки для ликвидации последствий паводка будет рассмотрена в приоритетном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития по итогам встречи главы министерства Алексея Чекункова с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

"На территориях Приморского края, пострадавших от аномального паводка, созданы специальные комиссии, которые комплексно оценивают ущерб имуществу граждан и организаций. По итогам этой работы, завершить которую региональные власти планируют на следующей неделе, будет подготовлен доклад и направлены документы в правительство России для выработки дополнительных мер поддержки. Заявка региона будет рассмотрена в приоритетном порядке и в кратчайшие сроки с тем, чтобы последствия стихии были ликвидированы максимально быстро", - сказано в сообщении.

В регионе работают комиссии по оценке ущерба. "С сегодняшнего дня существенно увеличили количество комиссий, чтобы за несколько дней определить масштабы ущерба. На следующей неделе работу закончим и представим все необходимые документы в правительство РФ по тем мерам поддержки, которые могут помочь региону максимально быстро ликвидировать последствия. И самое главное - решить вопросы с выплатами людям денежных средств, которые могли бы пойти на приобретение утраченного имущества, на подготовку детей к школе", - цитирует пресс-служба министерства Кожемяко.

Приморский край восстанавливается после наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.