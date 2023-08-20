В Бурятии восстановительные работы после размытия ж/д путей планируют завершить 26 августа

В результате ЧП повредилось 200 м железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети

ТАСС, 20 августа. Срок окончания аварийно-восстановительных работ на месте размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе Бурятии намечен на 26 августа. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале.

"Большие последствия от разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов в Северо-Байкальском районе. <…> По состоянию на сегодня на полтретьего ночи протяженность поврежденного железнодорожного полотна - 200 м, повреждено 10 опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, восстановлению и минимизации разрушения дамбы. Задействовано 120 человек, 24 единицы техники. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ - 26 августа", - написал Цыденов.

Он отметил, что населенные пункты от выхода реки Холодной из берегов пока не пострадали. "Но в отрезанном водой поселке у женщины обострение аппендицита. Сегодня будем эвакуировать", - сказал Цыденов.

19 августа в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто.

Как ранее сообщали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД"), на место направили 2 противоразмывных поезда, 2 восстановительных поезда и дополнительную спецтехнику, а также 21 вагон с щебнем, платформы со шпалами. В связи с размывом железнодорожных путей был задержан поезд №97 сообщением Тында - Кисловодск. На ВСЖД введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, работает оперативный штаб.