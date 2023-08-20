Жительница Красноярского края получила автомобиль "Нива" за помидор весом около 1,8 кг

В 2011 году на конкурсе представили томат весом 2,146 кг

ТАСС, 20 августа. Жительница Минусинска в Красноярском крае выиграла автомобиль "Нива" на празднике "Минусинский помидор" за выращенный томат, вес которого составил 1,785 кг. Об этом ТАСС сообщили в администрации Минусинска.

"Победительница - жительница Минусинска Светлана Буслова, вырастившая томат сортом "минусинский крупный" весом 1,785 кг", - сообщил собеседник агентства. Ключи от нового автомобиля ей вручил глава города Андрей Первухин. Буслова работает медсестрой и впервые принимала участие в конкурсе "Минусинский помидор".

Впервые праздник День помидора прошел в Минусинске в 2004 году. Рекорд поставили в 2011 году, тогда представленный на конкурсе помидор весил 2,146 кг.

Помидоры завезли на юг современного Красноярского края (в те годы - Енисейской губернии) в XIX веке ссыльные декабристы. Благоприятный климат Минусинской котловины способствовал развитию овощной культуры. В 1913 году на выставке бахчеводства и огородничества в Минусинске выставили местные сорта помидоров. Известный в те годы селекционер Иван Старухин вырастил томат весом 745 г.