В КЧР прошла летняя школа фундаментальной физики и математики

В ней приняли участие порядка 100 научных работников и студентов Северного Кавказа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Летняя школа фундаментальной физики и математики прошла в Карачаево-Черкесии (КЧР) для развития потенциала молодых ученых. Занятия были организованы для порядка 100 научных работников и студентов Северного Кавказа, сообщается на сайте правительства РФ.

"По поручению заместителя председателя правительства Александра Новака на базе спортивно-оздоровительного лагеря "Алибек" в Карачаево-Черкесии была организована летняя школа фундаментальной физики и математики", - говорится в сообщении.

Обучение с 10 по 20 августа проводили ведущие ученые из Московского физико-технического института при поддержке госкорпорации "Росатом". Участниками стали около 100 научных сотрудников, аспирантов, студентов ведущих профильных кафедр вузов Северного Кавказа и учащихся среднеобразовательных учреждений.

"Значительным конкурентным преимуществом Северного Кавказа является высокая доля молодого трудоспособного населения. Для дальнейшего социально-экономического развития округа, повышения уровня занятости граждан большое внимание со стороны правительства уделяется организации образования молодежи, развитию науки и новых современных технологий в регионе. Проведение школы фундаментальной физики и математики будет способствовать росту потенциала молодых ученых, вузовской науки СКФО, формированию межвузовских связей и деловых контактов", - отметил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.