В Кенозерском нацпарке впервые выбрали лучших сельских отельеров

Награждение прошло в ходе Успенской ярмарки, которая проходит в деревне Вершинино

ВЕРШИНИНО /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. Лучший сельский отельер впервые выбран в Кенозерском национальном парке в Архангельской области, передает корреспондент ТАСС. Награждение прошло в ходе Успенской ярмарки, которая проходит в деревне Вершинино.

Здесь собрались более 30 народных мастеров со всего парка, а также из Архангельской области представить свои работы: изделия из бересты, дерева и металла, керамику, украшения, различные виды рукоделия и много другое.

"В этом году мы впервые провели конкурс "Сельский отельер года" для наших владельцев гостевых домов. А на территории парка их уже больше 30. 33 действующих гостевых дома, и это настоящий малый бизнес, - рассказала ТАСС и. о. директора национального парка Александра Яковлева. - Это намного увеличивает возможность самого парка по размещению гостей, а интерес к парку огромный. Мы ведем постоянную работу с местными отельерами, владельцами частных гостевых домов".

Победителем первого конкурса стала Любовь Сафонова, ее гостевой дом "Домик у воды" расположен в поселке Усть-Поча. "Когда мы с мужем делали наш гостевой дом, вкладывали всю нашу душу, - сказала победительница. - Принцип был такой: вот если бы я приехала в гостевой дом, зашла туда, а мне там все-все нравится".

Семью Юрия и Любови Губаль и их гостевой дом "Рога и копыта" наградили в номинации "Стремление года". Победители получили денежные призы на дальнейшее благоустройство их гостиниц.

"Мы хотим сделать конкурс ежегодным, потому что это направление развивается, много прекрасных примеров гостевых домов. Они не конкуренты друг другу или парку, а наоборот, мы дополняем, украшаем и развиваем друг друга", - добавила Яковлева.

Ярмарка и мастер-классы

Успенская ярмарка была традиционной для Кенозерья в XIX веке, нацпарк возродил ее в конце 1990-х. Как и раньше, на ней принято подводить некоторые итоги года, поскольку мероприятие связано со временем сбора урожая.

Ярмарка началась с программы "Успенский сноп", в ходе которой каждый желающий мог попробовать молотить зерно. После того, как урожай отмолотили, участники ярмарки прошли к центральной площади Вершинино, где развернулся "Успенский торжок". Там были представлены корзины из бересты, керамическая посуда и статуэтки, фигурки из шести и другие изделия. Особой популярностью на ярмарке пользовался мастер-класс по росписи на веслах от нацпарка.

Фермерские продукты

На ярмарке также был открыт "Обжорный ряд", куда местные жители привезли продукцию собственного приготовления: мед, варенье, ягоды, грибы, рыбу, а также квас, блины и пироги: калитки с ягодами и рыбники. Национальный парк угощал всех гостей ухой и кашей-пожинахой, которая готовится из семи видом круп.

На ярмарку приехали фольклорные коллективы из разных деревень Кенозерья и соседних районов, а фолк-мастерская "Народная драма" из Вологды представила концерт "И то и се".

Завершится ярмарка "Успенским огником", в рамках которого вечером на берегу Кеноозера зажгут праздничные костры и запекут картошку.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Отличительная черта Кенозерья - это русское деревянное зодчество: на территории нацпарка сохранено более 30 часовен и церквей XVI-XIX веков, которые позволяют увидеть в миниатюре историю развития архитектуры Русского Севера.