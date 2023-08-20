Около 30 тыс. человек посетили площадки празднования 200-летия Минусинска

Праздничные мероприятия в честь юбилея города прошли 19-20 августа

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Около 30 тысяч человек посетили праздничные площадки по случаю 200-летия Минусинска на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве культуры.

"Около 30 тысячи гостей посетили площадки празднования 200-летия Минусинска в Красноярском крае", - сообщили в министерстве.

Праздничные мероприятия в честь юбилея города прошли 19-20 августа. В честь 200-летия Минусинска работало несколько концертных площадок, была организована работа подворий, прошли мастер-классы, экскурсии по городу.

"В рамках празднования 200-летия Минусинска гости и жители города вместе сплели большой ковер шириной около 1,2 м. На его изготовление ушло 20 м пряжи. Ковер сделан в красном цвете, напоминающем цвет помидора - одного из символов города. Это изделие было передано в музей Минусинска", - сообщили ТАСС организаторы праздника.

Минусинск - город на юге Красноярского края, основанный в 1739 году. В 1823 году получил статус города. Сейчас на юге Красноярского края это самый крупный город, его население - около 70 тыс. человек. В рамках празднования 200-летнего юбилея в Минусинске обновлено и реконструировано 195 объектов, в том числе 33 объекта культурного наследия, а также жилые дома, объекты социальной сферы, дорожная инфраструктура.