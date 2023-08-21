В Саратовской области на обеспечение безопасности в школах направят почти 600 млн рублей

Наибольшую часть средств выделили из консолидированного бюджета области

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Около 590 млн рублей направят в этом году на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность образовательных учреждений Саратовской области, что в 2,9 раза выше суммы прошлого года. Об этом сообщил ТАСС зампред правительства - министр образования области Михаил Орлов.

"В 2023 году на реализацию мероприятий по противопожарной безопасности предусмотрено более 399 млн рублей, по антитеррористической безопасности - более 188 млн. Наибольшая часть - это средства из консолидированного бюджета области, остальное - средства внебюджетных источников", - сказал Орлов.

Министр сообщил, что в рамках подготовки к учебному году в школах области ремонтируют или заменяют автоматическую систему пожарной сигнализации. Кроме того, в учреждениях устанавливают системы оповещения и управления эвакуацией, наружное освещение, системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели.

Как отметил Орлов, в школах также усиливают контрольно-пропускной режим. Ежедневно проводится осмотр зданий и прилегающих к ним территорий. Министр подчеркнул, что вопрос безопасности в школах является важным и актуальным.

"В современных условиях мы обязаны сделать все, чтобы обеспечить безопасность детей. Конечно, оснащенность школ улучшается, все работники образовательных учреждений проинструктированы как действовать в той или иной ситуации. Такие рекомендации мы довели до всех глав районов и органов местного самоуправления", - добавил собеседник агентства.

По данным министерства образования региона, в 2022 году на обеспечение безопасности школ направляли 204,8 млн рублей. Из них на пожарную безопасность - 104,8 млн рублей, а на антитеррористическую защищенность - 100 млн рублей.