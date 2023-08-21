В городе-спутнике Новосибирска из-за нарушений в сфере транспорта возбудили 18 дел

Проверка зафиксировала, в частности, что транспортные средства не оснащены системой "Глонасс"

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура обнаружила более 40 нарушений в сфере транспортного обслуживания населения в Бердске Новосибирской области. По факту нарушений возбудили 18 дел об административных правонарушениях, сообщили в ведомстве.

"Прокуратурой Бердска совместно со специалистами государственной инспекции труда и Ространснадзора проведена проверка исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Проверены три организации, осуществляющие пассажирские межмуниципальные перевозки. Всего выявлено более 40 нарушений, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, перевозчикам внесено три представления", - говорится в сообщении.

Водители автобусов работают в отсутствие заключенных трудовых договоров, выявлены факты допуска транспорта на маршрут без договоров обязательного страхования. Также ведомство установило, что транспортные средства не оснащены системой "Глонасс".

Устранение нарушений поставили на контроль в прокуратуре города.

Бердск входит в Новосибирскую агломерацию и является городом-спутником на расстоянии 38 км к югу от Новосибирска. В нем проживают более 102 тыс. человек. Транспортная сеть города тесно связана с Новосибирском маршрутами общественного транспорта.