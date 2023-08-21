Громкий звук в Ростове объяснили переходом самолета на сверхзвук

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкий звук, который слышали жители Ростова-на-Дону и окрестных территорий, переходом самолета на сверхзвук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, поступили многочисленные сообщения о громких звуках, которые жители слышали в разных частях города и окрестностях. "Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук", - написал глава региона.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие.