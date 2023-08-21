21 августа, 08:32

Громкий звук в Ростове объяснили переходом самолета на сверхзвук

Эрик Романенко/ ТАСС
Ростов-на-Дону
© Эрик Романенко/ ТАСС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкий звук, который слышали жители Ростова-на-Дону и окрестных территорий, переходом самолета на сверхзвук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, поступили многочисленные сообщения о громких звуках, которые жители слышали в разных частях города и окрестностях. "Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук", - написал глава региона. 

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация