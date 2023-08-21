Предприниматели из трех муниципалитетов Липецкой области пройдут обучение по нацпроекту

В рамках учебного курса слушатели узнают, как проводить диагностику бизнеса, анализировать конкурентов и формировать продуктовую матрицу

ЛИПЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Предприниматели из трех муниципалитетов Липецкой области - регионального центра, Ельца и Краснинского района - пройдут обучение в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Очередной курс "Школы предпринимательства" стартовал, учебную программу проходят 35 слушателей из Липецка, Ельца и Краснинского района, причем это как начинающие, так и опытные бизнесмены", - сказал Артамонов. Он отметил, что в рамках учебного курса слушатели узнают, как проводить диагностику бизнеса, анализировать конкурентов и формировать продуктовую матрицу. Затем им предстоит освоить путь клиента, управленческую структуру и производственный цикл. "Малый и средний бизнес делает большой вклад в экономику, мы заинтересованы в его развитии, поэтому поддержке предпринимательства уделяется столь серьезное внимание - как на начальных этапах, так и в вопросах продвижения, укрепления и расширения", - пояснил Артамонов.

Он также напомнил, что для липецких участников проект впервые стартовал в 2018 году, и с тех пор подобные образовательные семинары на площадках центра "Мой бизнес" в Ельце и Липецке проводятся регулярно. "Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - заключил Артамонов.