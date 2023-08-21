Фестиваль экстрима "Ведем себя культурно" в Перми посетили 30 тыс. зрителей

В соревнованиях поучаствовали более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Казани, Перми, Кунгура и Краснокамска

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Фестиваль экстремального спорта под классическую музыку "Ведем себя культурно" в Перми посетили 30 тыс. человек. Об этом сообщает оргкомитет "Пермь-300" по итогам мероприятия.

"В течение двух дней площадку проекта "Ведем себя культурно" посетили 30 тыс. человек, еще 290 тыс. зрителей смотрели трансляции онлайн", - сообщили в оргкомитете.

По словам организаторов, за два дня, 19 и 20 августа, в соревнованиях поучаствовали более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Казани, Перми, Кунгура и Краснокамска. Для состязаний была специально построена "Царь-рампа" - большая полутруба площадью 400 кв. метров, позволяющая набирать скорость и подниматься в воздух на колесных средствах передвижения. Это первая в России мобильная конструкция такого размера, она была создана специально к юбилею Перми.

Фестиваль "Ведем себя культурно" стал частью флагманского события празднования 300-летнего юбилея Перми - летнего фестиваля "Город встреч". Помимо именитых спортсменов, среди которых участники Олимпийских игр в Токио из России, Китая и Бразилии, на сцене возле академического Театра-Театра и "Царь-рампы" выступил Народный артист России, пианист Денис Мацуев. Он аккомпанировал спортсменам-экстремалам, исполняя Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига.

"Проводить такое выступление было большим риском, так как это был концерт в экстремальных условиях в прямом и переносном смысле. Выступление на открытом воздухе не подразумевает сольных концертов, тем более в таком огромном городском пространстве. Действо, которое представили мои коллеги, по-моему, состоялось. Спорт и музыка вместе - это возможно. Она не была просто фоном", - поделился впечатлениями Мацуев.

Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня с необычного концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. Всего в ходе летнего фестиваля "Город встреч" в столице Прикамья состоится восемь ключевых событий в разнообразных творческих направлениях - от балета, оперы, джаза и эстрады до хип-хопа, рока и фолк-музыки. Завершится "Город встреч" 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми "Ночь рождения города".