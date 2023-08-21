Более 20 тыс. гостей посетили крупнейший летний фестиваль Imandra Viking Fest в Заполярье

Самым массовым событием музыкальной программы стало выступление хедлайнера - группы "Слот"

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек посетили Imandra Viking Fest, который накануне прошел в Мончегорске. За пять лет проведения фестиваля количество гостей, приезжающих на крупнейший в Мурманской области летний фестиваль под открытым небом, увеличилось в пять раз, сообщила ТАСС организатор фестиваля - заместитель директора - руководитель направления "Туризм" АНО "Агентство развития Мончегорска" Дарья Яркова.

"В Мончегорске в пятый раз прошел Imandra Viking Fest. Это крупнейший в Мурманской области летний фестиваль под открытым небом для всей семьи, где каждый смог отправиться в путешествие по миру викингов. За два дня фестиваль с повторными визитами посетили более 20 тыс. человек, а в 2018 году мы начинали всего с 4 тыс. гостей", - сказала Яркова.

Она отметила, что особенностью фестиваля в этом году стала его иммерсивность. "Прямо на площадке фестиваля неожиданно для посетителей происходили включения - театрализованные сценки из жизни викингов. Также у гостей была возможность взять напрокат костюм, то есть каждый посетитель фестиваля мог прямо на площадке погрузиться эпоху. А еще мы поработали над активностями. Например, был очень популярен мастер-класс по игре на гуслях, катание на драккаре - деревянной лодке викингов, которое давало гостям фестиваля почувствовать себя настоящим мореплавателем, поучиться управлять этим судном", - подчеркнула Яркова.

Организаторы фестиваля добавили, что поток гостей был распределен по двум фестивальным дням, самым массовым событием музыкальной программы стало выступление хедлайнера - группы "Слот".

Imandra Viking Fest проводится в Мончегорске Мурманской области с 2018 года. Фестиваль проходит в августе и объединяет в себе развлекательную, гастрономическую и музыкальную составляющие, где гости погружаются в северного атмосферу Средневековья.