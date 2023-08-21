В Тульском музее оружия показали винтовки, сделанные в честь визита Александра III

Выставка посвящена 150-летию музея

ТАСС, 21 августа. Винтовки в память о посещении Тульского оружейного завода императором Александром III и его супругой Марией Федоровной в 1887 году показали на выставке "Шедевры тульских оружейников", посвященной 150-летию Тульского государственного музея оружия. Экспонаты, украшенные тульским мастером М.И. Степановым, впервые за более чем 130 лет выставили вместе, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В Зале Славы российского оружия у нас открылась уникальная выставка - "Шедевры тульских оружейников". Она посвящена 150-летию Тульского государственного музея оружия. Впервые за 133 года вместе под одной крышей мы выставили две "царские" винтовки, которые украсил мастер М. И. Степанов в память о посещении Тульского оружейного завода императором Александром III и его супругой Марией Федоровной 9 мая 1887 года", - сказали в пресс-службе.

В музее добавили, что винтовка императора в 1890 году была отправлена в Гатчинский дворец и затем стала частью коллекции Государственного музея-заповедника "Гатчина". А экземпляр, изготовленный в честь императрицы, позднее поступил в собрание Тульского государственного музея оружия.

Как отметили в пресс-службе, на выставке представлено более 130 произведений XVIII-XXI веков. Среди них дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, охотничьи и спортивные ружья с утонченным декором, выполненным в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости и камня, а также действующие миниатюры оружия. "Высокое искусство украшения оружия развивается в Туле на протяжении трех столетий. Тульские мастера создали собственный стиль, творчески объединив российские и европейские традиции различных эпох, а представленные на выставке произведения искусства по праву являются шедеврами мирового уровня и наглядно свидетельствуют о многогранном таланте тульских мастеров", - отметили в музее.

Выставка продлится до 24 января 2024 года. Проект подготовлен Тульским государственным музеем оружия совместно с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации, Государственным историко-художественным дворцово-парковым музеем-заповедником "Гатчина", Творческим союзом "Гильдия мастеров-оружейников" и частными коллекционерами.