В Калуге пройдет фестиваль уличной еды

В нем примут участие 45 гастрономических проектов, в том числе из Москвы, Владивостока, Калининграда, Смоленска и Витебска

КАЛУГА, 21 августа. /ТАСС/. Национальное удмуртское блюдо - перепечи и блины "Табани" впервые приготовят на фестивале уличной еды в Калуге. В фестивале примут участие 45 гастрономических проектов, в том числе из Москвы, Владивостока, Калининграда, Смоленска и Витебска, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Организаторы фестиваля "Калуга. Улица. Еда." Kaluga Street Food приготовили для гостей много сюрпризов. В [русской] печи приготовят поджаристые удмуртские перепечи и блины "Табани", а в казане - рассыпчатый узбекский плов. Все уникальные ингредиенты для плова - специи, морковь, рис - участник фестиваля привезет с родины блюда, из Ташкента", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 24 по 27 августа, в нем, кроме 40 проектов калужских рестораторов, участвуют пять приглашенных проектов из Москвы, Владивостока, Калининграда, Смоленска и Витебска. Впервые в Калуге испекут французские канеле, на выбор доступны пять авторских наполнителей для этого десерта. Калужские рестораторы представят гостям специальное меню, созданное для фестиваля, в которое включены в том числе "Пожарские котлеты" с различными начинками, свиные ребра в различных глазировках, запечённые по фирменному рецепту.

Кроме этого, участники фестиваля из Калининграда привезут блюдо из рыбы из Атлантического океана семейства скумбриевых "Строганину из пеламиды". Участники из Витебска - хрустящую картошку на шпажке "Бульбачку". Два дня с 24 августа специальный гость фестиваля шеф-повар Натали Космачева накормит гурманов "Днепровской кашей" с фундуком и раковыми шейками и "Ухой по-гагарински" с судаком и осетром на бульоне из петуха.