Первичные отделения "Движения первых" созданы во всех школах Калининградской области

Кроме того, созданы пространства на нескольких партнерских площадках

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Более 190 первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" создано всех школах Калининградской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Первичные отделения организации открыты во всех школах области", - говорится в сообщении.

К настоящему времени в регионе открыто 194 первичных отделений движения: в школах, образовательных организациях среднего профессионального образования, высших учебных заведениях, в организациях дополнительного образования, молодежных центрах, учреждениях культуры, досуга, спорта, социального обслуживания.

Кроме того, созданы пространства "Движения первых" на нескольких партнерских площадках. Так, первое в России музейное пространство работает в Музее Мирового океана, где участники организации могут бесплатно посещать экспозиции, лекции и киносеансы. В целях повышения интереса у детей и молодежи к спорту, физкультуре и здоровому образу жизни заработали пространства на базе стадиона построенного к ЧМ мира по футболу на острове октябрьский и Дворца спорта "Янтарный". Действует пространство движения на базе Прибалтийского судостроительного завода Янтарь.

Как сообщила председатель совета регионального отделения движения Ольга Ульянкина, сейчас важно, чтобы "первички" начали активную работу, привлекали все больше детей, а ребята, в свою очередь, могли не только принимать участие в мероприятиях и событиях движения, но и выступать их инициаторами. "Что касается приоритетных задач на новый учебный год. Ключевое звено нашей организации - первичное отделение. Так как они открыты в ста процентах образовательных организаций, то мы планируем теперь выйти уже за их пределы - в том числе в вузы, техникумы, колледжи", - цитирует ее пресс-служба.

Деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" направлена на подготовку подрастающего поколения к полноценной жизни в обществе, включая формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Инициативу его создания поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Движение объединяет ребят, учащихся в 1-11 классах, а также студентов профессиональных образовательных организаций.