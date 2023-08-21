Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест" пройдет в 2024 году с 20 по 25 марта

Темой предстоящего фестиваля станет город мастеров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации - XXIX открытый российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест" - пройдет с 20 по 25 марта 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"XXIX открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет с 20 по 25 марта 2024 года в ГТК "Суздаль" Владимирской области. Прием заявок на участие в конкурсной программе начнется в скором времени и завершится в начале декабря", - говорится в сообщении.

Темой предстоящего фестиваля станет город мастеров, она будет посвящена городу Суздалю, который в 2024 году отметит свое тысячелетие, и который на протяжении 23-х лет принимает этот анимационный фестиваль.

"Город мастеров" - в первую очередь люди, те самые мастера, которые создавали эти ценности на протяжении столетий и продолжают творить. И в более широком смысле тема посвящается мастерству в любой профессии и роде деятельности. Ведь недаром лучшая похвала работнику звучит как "Мастер своего дела". Так и создание мультфильма - коллективный слаженный труд сценариста, режиссера, художников, аниматоров, композитора и других мастеров творческих профессий", - отметили в пресс-службе "Суздальфеста".

Организаторы фестиваля также дали старт ежегодным творческим конкурсам плаката и заставки фестиваля. Заявки на конкурсы принимаются до 15 января 2024 года.

Открытый российский фестиваль анимационного кино - главное событие для всех деятелей этого вида искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Ежегодно в творческих и деловых встречах на полях мероприятия принимает участие более 2 тыс. человек. ОРФАК проводится при поддержке Министерства культуры РФ, организуется кинокомпанией "Мастер-фильм" совместно с администрацией Владимирской области.