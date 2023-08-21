В винной ярмарке в Астрахани примут участие виноделы Юга России

Предварительная дата старта ярмарки - 26 сентября

АСТРАХАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Лекции и мастер-классы от профессиональных сомелье пройдут в рамках десятидневной Всероссийской винной ярмарки, которая пройдет осенью в Астрахани с участием производителей Юга России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

"Осенью этого года Астрахань станет местом проведения масштабной ярмарки: около 20 производителей Краснодарского, Ставропольского краев, Кавказа, Республики Крым представят более 200 наименований напитков. Запланированы лекции и мастер-классы от профессиональных сомелье, дегустационные сеты фермерских сыров и мясных деликатесов, оптовые и розничные продажи. Предварительная дата старта ярмарки - 26 сентября, планируется, что она продлится 10 дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что практику Всероссийских ярмарок реализует Минпромторг России, который нацелен на продвижение продукции отечественных малых и средних предприятий, налаживание контактов между торговыми организациями, производителями, государством и потребителями, увеличение их товарооборота.

"Мы уделяем большое внимание развитию ярмарочной деятельности. Осенью в Астраханской области пройдет Всероссийская винная ярмарка, где будут представлены российские сорта вин", - цитирует пресс-служба министра промышленности, торговли и энергетики региона Илью Волынского.