В Саратовской области в 2023 году начнутся мероприятия к 90-летию со дня рождения Шнитке

В праздновании юбилея будут задействованы музеи, библиотеки, образовательные учреждения

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке (1934-1998), стартуют в Саратовской области в 2023 году. Об этом ТАСС сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова после заседания рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея композитора.

Альфред Шнитке родился 24 ноября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. В 1997 году он стал почетным гражданином города.

"Мы решили, что юбилейный год, торжественный год, должен стартовать уже в этом году. У Альфреда Шнитке день рождения 24 ноября, и мы объявляем старт юбилейных мероприятий", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, областная филармония имени Шнитке станет учреждением, которое в конце года проведет первое юбилейное мероприятие - музыкальный фестиваль "Шнитке и его современники". Помимо музыкальных учреждений, в праздновании юбилея будут задействованы музеи, библиотеки, образовательные учреждения: детские школы искусств, колледж искусств и общеобразовательные школы. Кроме того, будут организовываться экскурсии для школьников и студентов по местам, связанным с композитором.

Ранее правительство России поручило Минкультуры РФ организовать комитет по подготовке празднования в 2024 году 90-летия со дня рождения Шнитке. Председателем оргкомитета назначена министр культуры России Ольга Любимова. В федеральный план вошли около 90 мероприятий. Как отметила Щелканова, 10 из них пройдут на территории Саратовской области.

О композиторе

Альфред Шнитке - советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является автором оперы "Одиннадцатая заповедь", балета "Лабиринты", оркестровых пьес, музыки для кинофильмов "Вызываем огонь на себя", "Белорусский вокзал" и других сочинений. Признан одним из символов советского музыкального авангарда.

С 2001 года областная филармония в Саратове - одна из ведущих концертных организаций России - носит имя Альфреда Шнитке, а с 2003 года - и музыкально-эстетический лицей в Энгельсе.