В России планируют в 2024 году удвоить количество центров "Воин"

Сейчас их 12

ТАСС, 22 августа. Правительство России планирует в 2024 году удвоить число центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", сейчас в России действуют 12 таких центров. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе выездного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева по безопасности ДФО в Магадане.

"На сегодняшний день они [центры "Воин" в регионах Дальнего Востока] уже подготовили более 8 тыс. курсантов. Всего до конца года будут обучены 11,4 тыс. человек. Отзывы о работе, профессиональной подготовке инструкторов центров хорошие. В предстоящем 2024 году мы планируем значительно увеличить количество центров подготовки. Надеемся их удвоить", - сказал Трутнев.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко и зампреду правительства РФ Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент России Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО). Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструктора центра, но по более расширенной программе.