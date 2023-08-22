Его, в частности, можно найти в сервисе "2ГИС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. В Екатеринбурге запустили туристический маршрут по объектам конструктивизма. Горожане и гости смогут изучить архитектуру города с помощью карты-путеводителя, сообщили в администрации города.

"Новая карта-путеводитель содержит обзорный туристический маршрут: с ее помощью можно познакомиться с нанизанными многофункциональными архитектурными комплексами эпохи первых пятилеток, а также с конструктивизмом соцгорода Уралмаш, Втузгородка и ВИЗа. Путеводитель содержит маршруты, описания истории конструктивисткой застройки Екатеринбурга и ее специфики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, карта будет полезна туристам, которые хотят сами изучить город, и жителям Екатеринбурга, интересующимся архитектурой. Также маршрут добавили в картографический сервис "2ГИС", его можно найти по запросу "Линия конструктивизма". А приобрести карту можно в туристско-информационных центрах города в креативном кластере "Домна", Белой башне, а также в креативном кластере Л52.

"Карта свердловского конструктивизма - это удобный способ самостоятельно изучать наследие Екатеринбурга. Во время работы над картой удалось уточнить датировки строительства зданий и имена причастных архитекторов. В целом расширено представление, куда пойти за конструктивизмом в городе. Впервые туристически значимым признан Втузгородок", - цитируют в администрации одного из гидов Екатеринбурга, который работал над созданием карты, Дмитрия Москвина.

Конструктивизм - авангардный стиль в архитектуре периода 1920 - начала 1930 годов. Архитекторы, проектировавшие здания в этом стиле, стремились к удобству и функциональности, созданию условий для жизни "нового" человека - творца, работника. В Екатеринбурге сохранились несколько конструктивистских ансамблей, а также более 140 зданий в этом стиле.