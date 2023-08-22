В Петербурге более 300 человек впервые посетили автопарки перевозчиков отходов

Экскурсии проводились с апреля по август

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Экскурсии в автопарки перевозчиков отходов, которые провели впервые в Санкт-Петербурге, посетили за пять месяцев более 300 взрослых и детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Ресурс АТЭ".

"180 детей и 150 родителей посетили экскурсии "Ответственное обращение с отходами" за пять теплых месяцев 2023 года. Два городских перевозчика твердых коммунальных отходов показали работу своего коммунального автопарка изнутри и рассказали о специфике работы с отходами. Экскурсии проходили на территории компаний "Ресурс АТЭ" и "Автопарк №1 "Спецтранс", - рассказали в пресс-службе.

Экскурсии проводились с апреля по август по воскресеньям. Сотрудники продемонстрировали мусоровозы и контейнеры разного типа, рассказали о видах отходов и обо всех этапах, которые они проходят от мусорного пакета до переработки. Во время экскурсии сотрудники проекта #РазделяйСПервым демонстрировали мобильный музей вторсырья. Дети и взрослые узнали, как различать типы упаковки и сортировать их по разным контейнерам.

"Самая полюбившаяся детям часть программы - поездка вместе с опытными водителями в кабине мусоровоза по закрытой территории автопарка. Цель проекта - расширить представление жителей о современной системе обращения с отходами в Санкт-Петербурге и работе перевозчиков твердых коммунальных отходов. Рассказать о профессиях в коммунальном хозяйстве и значимости этой работы, а также повысить интерес к раздельному сбору", - подчеркнули в пресс-службе.

Правила утилизации батареек, лекарств, автомобильных покрышек и других опасных отходов наглядно продемонстрировали комитет по природопользованию и СПб ГУП "Экострой" с помощью экомобиля.

"Экологическое просвещение-важная часть формирования экологической культуры. Комитет по природопользованию регулярно проводит акции в различных форматах - это и субботники, и интерактивные уборки, и экоуроки для школьников и воспитанников детских садов. Мы постоянно расширяем форматы взаимодействия и особое внимание уделяем самым юным жителям нашего города", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности.

О перевозчиках

АО "Автопарк №1 "Спецтранс" с 1936 года работает в сфере обращения с отходами и вывозит до 1 млн тонн ТКО ежегодно. C начала мусорной реформы в Петербурге, с 1 января 2022 года, компания обслуживает южные районы города. В рамках сотрудничества с региональным оператором Ленинградской области работает в Гатчинском районе.

Производственная база холдинга включает в себя 400 единиц спецтехники, 4 объекта по обработке и утилизации отходов, инжиниринговый центр "Спецтранс-Инжиниринг", завод по производству спецоборудования "Механический завод "Спецтранс".

Компания представлена в пяти регионах - Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

ООО "Ресурс АТЭ" с 2015 года работает в сфере обращения с отходами и занимается транспортировкой ТКО. Также выступает подрядчиком АО "Автопарк №1 "Спецтранс" в нескольких районах города. В Ленобласти "Ресурс АТЭ" работает в Гатчинском и Лужском районах.