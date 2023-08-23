В Казани начались работы по объектам к проведению саммита стран БРИКС

Его планируют провести в октябре 2024 года

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Отдельные работы по объектам к саммиту стран БРИКС, который пройдет в Казани в 2024 году, начались уже в этот строительный сезон. Вопрос готовности инфраструктуры находится на личном контроле главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя республики.

"По поручению Рустама Минниханова в республике сформирована рабочая группа, которая в регулярном режиме проводит организационные совещания. На личном контроле Рустам Нургалиевич держит вопрос готовности инфраструктуры. Отдельные работы по объектам к БРИКС-2024 уже начались в этот строительный сезон", - сообщили в пресс-службе.

Подготовка к проведению саммита БРИКС началась с того момента, как президент страны принял решение определить Казань местом встречи глав государств. "Безусловно, для Татарстана, несмотря на имеющийся опыт проведения международных мероприятий высокого уровня, это большая ответственность. Поэтому, как только вышел указ Владимира Владимировича, в апреле этого года состоялось первое установочное совещание", - добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин сегодня сообщил, что следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может пройти в Казани в октябре 2024 года, конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Он сообщил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов.

В апреле президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году.