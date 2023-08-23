В Петропавловской крепости 10 "полярных станций" расскажут всем желающим об Арктике

"Арктический салон" пройдет 25-27 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге 25-27 августа станет центром "Арктического салона", в рамках которого пройдет серия культурно-познавательных мероприятий для всех желающих, а также деловая программа и выставка арктической техники, сообщила журналистам первый заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елена Асеева.

"Это большое, комплексное городское мероприятие, которое включает в себя и деловую программу, и культурную, и развлекательную, и познавательную. Программа включает в себя 10 тематических мероприятий, все на территории Петропавловской крепости, площадка устроена в виде полярных станций", - рассказала Елена Асеева.

Первый "Арктический салон" в Петербурге прошел в августе 2022 года. По словам Асеевой, изначально мероприятие не планировалось делать ежегодным, но положительные отзывы большого числа посетителей мероприятия побудили организаторов провести в этом году на территории Петропавловской крепости уже второй салон.

Полярные станции

"Полярные станции" будут работать для всех желающих все три дня салона, с 11:00 до 19:00. На станции "Детская" маленькие посетители смогут принять участие в различных мастер-классах, например, сделать собственное миниатюрное "полярное сияние" и небольшой ледокол. На станции "Молодежная" пройдет модель Арктического экономического совета, где молодые люди смогут почувствовать себя участниками этой крупной международной структуры. Для посетителей также будет организован тематический арктический квест.

Станция "Арктический туризм" представит туристический потенциал северных регионов России и расскажет о том, куда стоит съездить. В дни проведения салона по Петербургу также будут организованы бесплатные автобусные экскурсии по арктическим местам - объектам, связанным с историей освоения Заполярья. На станции "Арктическое кино" гости смогут посмотреть 10 документальных и 4 художественных фильма об Арктике и поговорить с режиссерами.

В рамках салона также откроется выставка "Тепло Арктики", которую специально привезли из Ямало-Ненецкого автономного округа. Она расскажет о коренных народах Ямала, об истории освоения региона, о добыче полезных ископаемых и об уникальной природе полуострова. Выставка продлится дольше самого салона - посетить ее можно будет до 10 сентября.

Основной "полярной станицей" станет сцена на Соборной площади крепости, где перед гостями выступят музыканты и танцевальные ансамбли, а также пройдет показ традиционных костюмов народов Севера. Торжественное открытие "Арктического салона" также пройдет здесь, в 11:00 25 августа.

Деловая программа

Центральной темой деловой программы станет сотрудничество арктических регионов и Санкт-Петербурга в развитии северных территорий. На пленарном заседании выступят представители администраций регионов Арктики, работающего там бизнеса, а также общественных организаций, представляющих интересы коренных народов Севера.

Отдельная "полярная станция" "Санкт-Петербург - Арктике" представит образцы техники и оборудования, предназначенные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Станция станет местом диалога бизнес-сообществ Петербурга и арктических регионов. Также здесь пройдет презентация каталога арктических компетенций города, который вберет в себя всю информацию о предприятиях Петербурга, производящих продукцию для Арктики.